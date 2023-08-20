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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ: поранено чоловіка

Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ: поранено чоловіка

20 серпня, 2023 неділя
08:48
Війна з Росією ракетний удар по Куп'янську, обстріл

Уранці неділі, 20 серпня, російські терористи завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог обстріляв Куп'янськ близько 7:00 ранку.

Через російський обстріл важке поранення отримав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.

Також Синєгубов додав, що минулої доби у місті Куп’янськ обстрілами РФ пошкоджено приватний будинок. Крім цього, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

  • Станом на ранок 18 серпня повідомлялося, що з Куп’янського району Харківської області вдалося евакуювати 526 людей, серед них - 143 дитини.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
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