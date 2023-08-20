Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ: поранено чоловіка

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог обстріляв Куп'янськ близько 7:00 ранку.

Через російський обстріл важке поранення отримав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.

Також Синєгубов додав, що минулої доби у місті Куп’янськ обстрілами РФ пошкоджено приватний будинок. Крім цього, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.