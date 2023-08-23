Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
Про це повідомляє пресслужба бригади, а також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Стяг воїни встановили на зруйнованій росіянами школі в День Державного прапора України.
"Історичний день! Воїни 47-ої окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!", - йдеться у повідомленні.
Валерій Залужний, своєю чергою, опублікував відео зі стягом та привітав Україну зі світом.
- 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.
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