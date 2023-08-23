Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку

Про це повідомляє пресслужба бригади, а також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Стяг воїни встановили на зруйнованій росіянами школі в День Державного прапора України.

"Історичний день! Воїни 47-ої окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!", - йдеться у повідомленні.

Валерій Залужний, своєю чергою, опублікував відео зі стягом та привітав Україну зі світом.