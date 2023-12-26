Армія РФ обстріляла Чернігівщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Російські війська 25 грудня обстріляли два села Сновської громади на прикордонні Чернігівщини. У Гірському пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Про обстріли повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак, інформує Суспільне.
Прикордонники зафіксували три вибухи по селу Єліне: два приходи, ймовірно, FPV-дрони та один, ймовірно, ударний безпілотник (БпЛА).
Ще сім вибухів у напрямку села Гірськ: приходи, ймовірно, з самохідної артилерійської установки (САУ).
Згодом Корюківська РВА повідомила, що російські війська завдали ударів по селу Гірськ по енергетичній структурі. Внаслідок обстрілу знеструмлено понад дві тисячі абонентів.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уже заживлено понад 1 200 абонентів", – йдеться у повідомленні.
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