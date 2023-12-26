Ворог запустив "шахеди": небезпека на півдні та у центрі України

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у telegram.

За інформацією військових, безпілотники рухаються із Херсонської у напрямку Дніпропетровської області. У цих областях оголошена повітряна тривога.

О 22:53 повідомили, що ударні БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області у напрямку Кіровоградської.

О 23:39 про загрозу попередили у Черкаській області.

Близько 00:00 "Суспільне" повідомило про звуки вибухів у Миколаєві.

"Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА", - зазначили у ПС ЗСУ.