Ворог запустив "шахеди": небезпека на півдні та у центрі України
Російські війська у ніч на 26 грудня запустили ударні БПЛА з півдня, небезпека рухається у центральні області
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у telegram.
За інформацією військових, безпілотники рухаються із Херсонської у напрямку Дніпропетровської області. У цих областях оголошена повітряна тривога.
О 22:53 повідомили, що ударні БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області у напрямку Кіровоградської.
О 23:39 про загрозу попередили у Черкаській області.
Близько 00:00 "Суспільне" повідомило про звуки вибухів у Миколаєві.
"Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА", - зазначили у ПС ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.11
- EUR Купівля 41.06Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе