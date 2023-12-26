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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"

Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"

26 грудня, 2023 вiвторок
07:22
Війна з Росією збитий "Шахед"

У ніч на 26 грудня російські окупанти атакували Україну 19-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарську у РФ та Криму. Сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"З 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні. 

Українські оборонці у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей знищили 13 ударних дронів. 

Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, тактична авіація Повітряних Сил крилатими ракетами атакувала та знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

  • Російські війська у ніч на 26 грудня запустили ударні БПЛА з півдня, ворожі "шахеди" рухалася у центральні області. 
Україна
Хмельниччина
військові
ППО
Одещина
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Херсонщина
Військові новини
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2023, вiвторок
26 грудня
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