Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"
У ніч на 26 грудня російські окупанти атакували Україну 19-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарську у РФ та Криму. Сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
"З 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.
Українські оборонці у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей знищили 13 ударних дронів.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Крім того, тактична авіація Повітряних Сил крилатими ракетами атакувала та знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
- Російські війська у ніч на 26 грудня запустили ударні БПЛА з півдня, ворожі "шахеди" рухалася у центральні області.
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