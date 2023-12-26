Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"З 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.

Українські оборонці у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей знищили 13 ударних дронів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, тактична авіація Повітряних Сил крилатими ракетами атакувала та знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.