У Феодосії пролунали вибухи: у ПС ЗСУ заявляють про влучання у корабель окупантів

Про це повідомляють російські ТГ-канали.

Як розповіли очевидці, були чутні кілька вибухів у районі порту, після чого у небі з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

Інформацію підтвердив очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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