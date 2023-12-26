У Феодосії пролунали вибухи: у ПС ЗСУ заявляють про влучання у корабель окупантів
Жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляють про гучні вибухи над містом. У ПС ЗСУ підтвердили влучання у великий десантний корабель "Новочеркаськ"
Про це повідомляють російські ТГ-канали.
Як розповіли очевидці, були чутні кілька вибухів у районі порту, після чого у небі з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом.
Інформацію підтвердив очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ".
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