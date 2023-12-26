"Схоже на роботу Storm Shadow": Згурець про знищення десантного корабля РФ "Новочеркаськ"

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Зараз всі схиляються до думки, що корабель РФ "Новочеркаськ" у Феодосії був знищений саме ракетою Storm Shadow. Цей тип ракет дійсно може здійснювати такі ефективні удари. Хочу нагадати, що в серпні наша авіація завдала удару по десантному та підводному човнах РФ в Новоросійську. Тоді теж були застосовані далекобійні системи ураження, Зокрема, ракети Storm Shadow й Scalp. Як ми можемо бачити, ефект застосування цих ракет просто колосальний", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що військова інфраструктура в Криму дуже важлива для окупантів, але захистити її вони не спроможні

"Сьогодні також цілком очевидним стало те, що російська система ППО не здатна забезпечити охорону військових обʼєктів у Криму. Ці обʼєкти є для них критично важливими. Втім, Україна продовжує знищувати військову інфраструктуру окупантів в Криму", - додав він.