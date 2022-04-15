Через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ, - Ілля Пономарьов

Про складні погодні умови, що перешкодили порятунку судна та екіпажу повідомила речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що шторм не дозволив провести рятувальну операцію та евакуацію:

" Була проведена спецоперація. Вражено флагман Чорноморського флоту РФ. Влучання призвело до детонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена", - розповіла Гуменюк.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов ще докладніше описав наслідки успішної спецоперації українського війська. Він зазначив, що було врятовано лише десяту частину екіпажу, а командувача Чорноморського флоту РФ заарештовано.

"Цікава (і ще неперевірена інформація): крейсер "Москва" не тільки потонув, а й втопив кар'єру командувача Чорноморського флоту РФ. ЗМІ та соцмережі пишуть, що віце-адмірала Ігоря Осипова вже заарештовано", - зазначає політик.

Також він повідомляє, що не вдалося врятувати близько 450 членів екіпажу крейсера:

"Близько 2:00 ночі за місцевим часом корабель впав на лівий бік і затонув… На даний момент достовірно відомо про порятунок 50 осіб з 510 членів екіпажу. Для порівняння, в ході аварії підводного човна "Курськ" загинули 118 моряків".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

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