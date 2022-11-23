Армія РФ обстріляла Донеччину: постраждали громади від Курахівки до Лимана
На Донеччині протягом доби, 22 листопада, окупаційні війська завдали руйнувань адмінбудівлі та двом багатоповерхівкам, пошкоджено і приватні будинки, є загиблий й поранені
Про це повідомляє Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.
На Донецькому напрямку, у Курахівці Курахівської громади, через обстріл пошкоджено 4 будинки, також відомо про влучення в будівлю в Олександрополі Мар'їнської громади.
Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади — під ворожим вогнем.
На Горлівському напрямку повідомляють про загиблу людину. У Бахмуті шестеро отримали поранення, у місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та адмінбудівля.
На Лисичанському напрямку "було гучно" у Торському та Зарічному, що в Лиманській громаді, і на околицях Сіверська. Голова ОВА пише, що минулося без жертв.
Поодинокі обстріли зафіксували біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського, Соледарська громада.Також — на околицях Торецької і Часовоярської громад.
"В Авдіївці ніч минула відносно спокійно — поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих", — інформує Кириленко.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.
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