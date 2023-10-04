Армія РФ уночі вдарила КАБами по Харківщині: поранена жінка, пошкоджені будинок і дитсадок
Вночі 4 вересня російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по смт Борова Харківської області. Унаслідок атаки поранення отримала жінка, також пошкоджені приватний будинок і дитячий садок
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо, керованою авіабомбою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що терористи вдарили по центру селища. Унаслідок ворожого удару 83-річна жінка отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала.
Також через атаку РФ пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості.
- Удень 2 жовтня російська окупаційна армія завдала двох ударів по Куп'янську Харківської області. Попередньо, відомо про двох поранених.
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