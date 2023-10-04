Армія РФ уночі вдарила КАБами по Харківщині: поранена жінка, пошкоджені будинок і дитсадок

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо, керованою авіабомбою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що терористи вдарили по центру селища. Унаслідок ворожого удару 83-річна жінка отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала.

Також через атаку РФ пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості.