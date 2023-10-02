Окупанти завдали двох ударів по Куп'янську на Харківщині: госпіталізовано жінку
Удень 2 жовтня російська окупаційна армія завдала двох ударів по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого дістала поранення жінка. Вона в лікарні
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти поцілили по місту керованою авіабомбою.
"Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення... Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань", - написав чиновник.
Пізніше він розмістив іще один допис, у якому повідомив про повторний удар по Куп'янську й постраждалу жінку.
"Окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, госпіталізована до медичної установи", - розповів Синєгубов.
- Минулого тижня у Куп'янську Харківської області бригада енергетиків потрапила під ракетний обстріл РФ.
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