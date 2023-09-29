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На Харківщині енергетики потрапили під ракетний обстріл: ситуація в енергосистемі станом на 29 вересня

29 вересня, 2023 п'ятниця
11:56
Економіка відключення електроенергії

У Куп'янську Харківської області бригада енергетиків потрапила під ракетний обстріл РФ. Також тривають роботи з відновлення мереж у Торецьку на Донеччині

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Під час виконання ремонтних робіт у Куп'янську Харківської області енергетики потрапили під ракетний обстріл. На щастя - без жертв", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за добу в області заживили майже 1 тисячу абонентів, з яких 50 споживачів отримали світло вперше з початку повномасштабної війни.

"У Донецькій області через обстріли вимикалося 2 повітряні лінії електропередачі 110 кВ та 1 підстанція 110 кВ. Через це знеструмлювалася 31 тисяча споживачів у 11 населених пунктах. Більшість споживачів заживили того ж дня, ремонтні роботи тривають", - розповіли в Міненерго.

"Також продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені у Торецьку під час обстрілу 27 вересня. Частина міста вже зі світлом", - додали там.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях.

На Дніпропетровщині з технологічних причин спостерігалося знеструмлення близько 5 тис. абонентів, але протягом години всіх заживили.

У Херсоні залишаються без світла близько 2 тис. споживачів, яких було знеструмлено через спричинене підривом Каховської ГЕС затоплення.

  • 27 вересня РФ атакувала Торецьк і Костянтинівку, внаслідок чого загинула людина, ще 4 дістали поранення.

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