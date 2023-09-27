Армія РФ атакувала Донеччину: загинула людина, 4 отримали поранення

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що росіяни застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Унаслідок обстрілів загинув один з місцевих мешканців. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів.

Крім цього, понад два десятки приватних осель і господарських споруд отримали пошкодження – у будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Також пошкоджено газопровід і електромережі.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.

Протягом понеділка, 25 вересня, окупанти 19 разів атакували 11 населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини.



