Армія РФ атакувала Донеччину: загинула людина, 4 отримали поранення
У середу, 27 вересня, російські терористи обстріляли міста Костянтинівка, Торецьк та селище Калинівці Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 4 отримали поранення
Про це пише Офіс генпрокурора.
Зазначається, що росіяни застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.
Унаслідок обстрілів загинув один з місцевих мешканців. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів.
Крім цього, понад два десятки приватних осель і господарських споруд отримали пошкодження – у будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Також пошкоджено газопровід і електромережі.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.
- Протягом понеділка, 25 вересня, окупанти 19 разів атакували 11 населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини.
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