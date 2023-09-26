Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворог за добу атакував 11 областей: 9 людей загинуло, 16 отримали поранення

Ворог за добу атакував 11 областей: 9 людей загинуло, 16 отримали поранення

26 вересня, 2023 вiвторок
11:18
Війна з Росією обстріли, війна

За добу неділі, 25 вересня, Росія завдала ударів по 11 українських областях. Унаслідок ворожих атак загинули 9 чоловік, щонайменше 16 отримали поранення

Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях.

Черкаська область: уночі ворог атакував область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника.

Є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо — без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Чернігівщина: за добу — 10 обстрілів (121 вибух). Ворог із артилерії та мінометів бив по прикордонню Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Також ворог застосував некеровані авіаційні ракети (4 вибухи на території Семенівської громади).

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються. 

Сумщина: вночі ворог здійснив мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано  2 вибухи. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Дніпропетровщина: сьогодні зранку — вибух в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди не постраждали.

Вчора від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Зранку та вдень російська армія тероризувала Марганецьку громаду. Обстріляла її з важкої артилерії. Поцілила двома дронами-камікадзе, скинула боєприпаси з БпЛА. А вже надвечір вгатила і по Нікополю. Минулося без наслідків.

Вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. 

Запорізька область: за минулу добу рашисти здійснили 124 удари по 23 містах та селах на лінії вогню. По території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська прийшлося 102 артобстріли.

Ворог здійснив 8 БПЛА-атак по Новодарівці, Малинівці та Левадному, ракетний удар по Червоному Яру, 8 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також вгатив 5 авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці. Внаслідок артудару поранення отримав 64-річний житель Гуляйполя. Також ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів.
Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: вчора внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, господарчу споруду, сталася пожежа. Знищено автомобілі, пошкоджені приватні житлові будинки. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Внаслідок обстрілу о 19:00 горіло міське сміттєзвалище. 

Внаслідок артобстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено лінію мережі електропередач. У районі смт Андріївка Ізюмського району на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн; попередньо, — комбайн наїхав на ТМ-62М, зазнав механічних пошкоджень, потерпілих немає.
Всього за добу по області: 2 поранених

Луганщина: ворог бив по Невському з авіації та артилерії. За добу зафіксовано сім вибухів. 
Також авіаційні нальоти рашисти здійснили на Надію, Новоєгорівку та Білогорівку. Крім того, Білогорівка витримала артилерійські удари. За добу противник здійснив 151 обстріл (539 снарядів). 

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили  19 обстрілів. Під вогнем рашистів — 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Диліївка, с.Дружба, с.Званівка, с.Новоукраїнка, с.Олександропіль, Слов’янськ. 
Пошкоджено 13 житлових будинків, господарська споруда, кафе, будівля автовокзалу, будівля ринку.
За добу по області двоє людей загинуло.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу "Shahed-136/131". 
У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Вчора ввечері місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Також вчора вдень фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по відкритій території за межами населених пунктів, ввечері — по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина: протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками область.  Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. 
Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Пожежі ліквідовано.

Херсонщина: сьогодні зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Також рашисти обстріляли Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється.
За минулу добу по області противник здійснив 93 обстріли (491 снаряд), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (28 снарядів). 

Рашисти поцілили  у райони 28 населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсонському районі; територію та будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні.

Вчора зранку ворожа авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Травми, несумісні з життям, отримали 73-річний та 55-річний чоловіки та 70-річна жінка. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Крім того, під удар ворога на виїзді з міста потрапила 27-річна жінка. Її з уламковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні.

Ворог завдав артилерійського удару по Дніпровському району  Херсона. Загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще четверо людей – травмовані. Їх доставили до лікарні.

Вчора ввечері здійснено ракетний обстріл села Киселівка. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено 14 будинків. Всього за добу по області: 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення.

  • За минулу добу, 24 вересня, російські терористи завдали ударів по 10 українських областях. Унаслідок ворожих атак загинули 4 людини, щонайменше 13 отримали поранення.

Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Луганщина
Сумщина
Черкащина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Читайте також:
Анджей Дуда
25 вересня, 2023 понедiлок
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 вересня, 2023 неділя
"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х
25 вересня, 2023 понедiлок
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
11:58
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
"Хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не наслідками аудиту ДАСУ": Кудрицький прокоментував обшуки в Укренерго 
11:58
На фото: виставка "[Не]знищен[н]і"
"[Не]знищен[н]і": у Києві відкрили виставку, присвячену репресіям української інтелігенції початку ХХ століття
11:47
Оновлено
прапори України та США
З чіткими термінами: у посольстві США підтвердили, що надіслали Києву перелік реформ для продовження підтримки
11:32
Ілюстративне фото
Стійкість критичної інфраструктури вища, ніж торік, багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення, - Укренерго
11:03
відновлення електропостачання
Фахівці Укренерго вдвічі-втричі скоротили терміни заміни пошкодженого обладнання, наш досвід - найбільший на континенті, - Кудрицький  
10:51
Антитіла
"Антитіла" вирушили у США: спільно з United Help Ukraine на концертах збиратимуть кошти на 10 тис. медаптечок для ЗСУ
10:51
Сергій Наєв
Північна операційна зона: генерал Наєв перевірив готовність українських військових до зими
10:44
На фото: WhatsApp
Нова функція каналів у WhatsApp буде недоступна для росіян
10:35
Огляд
міжнародний огляд
До Різдва Україну можуть запросити в ЄС, хто підірвав "Північний потік" — питання відкрите. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:35
Схрон зі зброєю
На Херсонщині СБУ затримала священника УПЦ (МП), який торгував зброєю
10:30
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено
10:23
Spotify
Spotify за допомогою ШІ дублюватиме подкасти іноземними мовами голосами авторів
10:22
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
Через атаку РФ по Одещині не працює пункт пропуску з Румунією, але дрони не перетинали кордон
10:00
У Нагірному Карабасі вибухнув резервуар з паливом
У Нагірному Карабаху вибухнув резервуар з паливом: 20 людей загинули, майже 300 поранено
10:00
Блекаут
Як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я: рекомендації МОЗ
09:59
Ракетоносій "калібрів"
РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них 2 ракетоносії
09:56
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало понад 13,5 тисяч біженців
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:47
Чорноморський флот РФ
Атаки на Чорноморський флот РФ: британська розвідка оцінила здатність окупантів надалі блокувати українські порти
09:40
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині погрожують батькам зменшенням виплат, якщо діти не отримають паспорт РФ до 14 років, - ОВА
09:35
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України
09:19
Оновлено
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
Нічна атака РФ: є влучання у припортову інфраструктуру на Одещині, об'єкти на Черкащині та Миколаївщині, постраждали 2 людей
09:10
Оновлено
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа зустрівся з українськими нардепами: пообіцяв продовжити підтримку та закликав до реформ
09:06
Ілюстративне фото
У Мексиці внаслідок паводку загинули щонайменше 7 людей, є зниклі безвісти
09:03
Ексклюзив
Луганщина
Щури, відсутність світла та водопостачання: голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні опалювального сезону
08:23
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ
08:20
Знищена техніка окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ, - Генштаб
07:49
Латвія
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за написи "Я русский!" на автівках
07:47
Анатолій Тимощук
Тимощук подав на УАФ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні
07:40
Оновлено
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунав вибух: росіяни вдарили по місцевому підприємству
07:12
Путін і Кім Чен Ин
"Вулиця з двостороннім рухом, що стає дедалі небезпечнішою": Блінкен про співпрацю РФ і КНДР
06:54
Єгипет
Дешева альтернатива зерну з РФ: Єгипет планує закупляти пшеницю у Казахстані
06:24
військовий корабель РФ
Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні, - ISW
05:58
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден передав Пашиняну лист: запевнив у підтримці суверенітету та демократії
05:53
Антиросійські протести, Єреван, Вірменія
РФ звинуватила США у зростанні антиросійських настроїв у Вірменії
05:20
Кубок України
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
05:16
США, Польща, зброя
Польща домовилась зі США про купівлю 96 вертольотів Apache
04:48
розбита російська техніка
В ISW відзначають, що спроби наступу РФ біля Бахмута та Авдіївки не мають успіху
03:55
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині затримали 23 прихильників Гюлена з організації FETÖ
03:27
Німеччина уряд
Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV