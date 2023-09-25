Окупанти за добу атакували 10 областей України: 4 людини загинули, 13 поранено

Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 8 обстрілів регіону. Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ для обстрілів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. В одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибухів пошкоджене авто. Руйнувань інфраструктури та жертв немає.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади з міномета - минулося без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки.

Дніпропетровщина: вночі в області через падіння уламків збитого БПЛА виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі - вогонь рятувальники загасили. Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Унаслідок цього понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

Також вчора вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада, там зайнялась суха трава. Люди не постраждали.

Запорізька область: за минулу добу рашисти здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах області з артилерії. Ворог атакував дронами Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі громад не постраждали.

Харківщина: протягом минулої доби авіаційного удару зазнало село Чернещина Ізюмського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 16 населених пунктів: Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району. Крім того, вчора в районі села Андріївка Ізюмського району внаслідок наїзду на вибуховий пристрій при проведенні польових робіт підірвався автомобіль КАМАЗ. 62-річний водій госпіталізований до обласної лікарні з пораненнями.

Луганщина: на Новолюбівку рашисти спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів, село під постійним вогнем росіян. Вчора ворог також завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.

Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріли. Під вогнем рашистів опинилися 10 населених пунктів:

Авдіївка, Торецьк, села Новоселівка Перша, Орлівка, Шахтарське, Олександропіль, смт Зарічне, Курахівка, Курдюмівка та Північне.

Пошкоджено 12 житлових будинків, 3 ЛЕП, господарча споруда, трактор, цивільний автомобіль. За добу по області двоє людей загинуло.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено крилату ракету типу "Калібр".

Сьогодні вранці ворожі артилерійські обстріли фіксувалися в місті Очаків. Минулося без постраждалих.

Одещина: вночі рашисти атакували область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа, її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Херсонщина: сьогодні вночі ворог обстріляв Херсон та пошкодив будівлю навчального закладу. На ранок рашисти вдарили з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове. За минулу добу по області противник здійснив 87 обстрілів регіону, з них 6 - по Херсону. Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.



Також рашисти вдарили з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка, її особа встановлюється.

Травмований поліціянт 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Ще один авіаудар - по селу Львове, там загинув чоловік 67 років.



Згодом окупанти завдали чергового удару по середмістю Херсона. Люди, які просто йшли до магазину, зараз - у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще троє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік та 41-річна жінка, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно. Ворог скинув на місто Херсон дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території.