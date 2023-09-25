Росіяни запустили ударні дрони та ракети: в Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи
У ніч проти 25 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди", ракети "калібр" та надзвукові протикорабельні "Онікс" по території України. В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи
Про вибухи у Кривому Розі та в Одесі повідомляє "Суспільне".
Станом на 00:49 Повітряні сили повідомляють, що росіяни запустили в сторону Одещини надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".
Про чергові вибухи писало "Суспільне".
"В Одесі повторно лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Станом на 00:30 повітряна тривога поширилась по всій території України.
Натомість о 00:13 та 00:20 "Суспільне" повідомляло про ще два вибухи в Одесі.
Спочатку про вибухи повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та "Суспільне".
"Одеський район, будьте в укриттях! Роботу ППО не знімати!" - написав очільник.
Зазначимо, що раніше Повітряні сили заявили про ймовірні пуски крилатих ракет "калібр" з Чорного моря та пуски "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.
- Ввечері суботи, 23 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Вибухи лунали в Дніпрі та Запоріжжі.
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