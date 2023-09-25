Росіяни запустили ударні дрони та ракети: в Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи

Про вибухи у Кривому Розі та в Одесі повідомляє "Суспільне".

Станом на 00:49 Повітряні сили повідомляють, що росіяни запустили в сторону Одещини надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Про чергові вибухи писало "Суспільне".

"В Одесі повторно лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Станом на 00:30 повітряна тривога поширилась по всій території України.

Натомість о 00:13 та 00:20 "Суспільне" повідомляло про ще два вибухи в Одесі.

Спочатку про вибухи повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та "Суспільне".

"Одеський район, будьте в укриттях! Роботу ППО не знімати!" - написав очільник.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили заявили про ймовірні пуски крилатих ракет "калібр" з Чорного моря та пуски "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.