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Оновлено

Росіяни запустили ударні дрони та ракети: в Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи

25 вересня, 2023 понедiлок
00:56
Війна з Росією збитий "Шахед"

У ніч проти 25 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди", ракети "калібр" та надзвукові протикорабельні "Онікс" по території України. В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи

Про вибухи у Кривому Розі та в Одесі повідомляє "Суспільне".

Станом на 00:49 Повітряні сили повідомляють, що росіяни запустили в сторону Одещини надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Про чергові вибухи писало "Суспільне".

"В Одесі повторно лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Станом на 00:30 повітряна тривога поширилась по всій території України.

Натомість о 00:13 та 00:20 "Суспільне" повідомляло про ще два вибухи в Одесі.

Спочатку про вибухи повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та "Суспільне".

"Одеський район, будьте в укриттях! Роботу ППО не знімати!" - написав очільник.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили заявили про ймовірні пуски крилатих ракет "калібр" з Чорного моря та пуски "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

  • Ввечері суботи, 23 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Вибухи лунали в Дніпрі та Запоріжжі.

Україна
Одеса
ППО
безпілотник
ракетний удар
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