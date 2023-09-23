Росія запустила "шахеди": де небезпечно. Ситуація ввечері 23 вересня

Про пуск "шахедів" повідомляють Повітряні Сили.

За оперативною ситуацією, станом на 21:57, відомо про рух "шахедів" у напрямку Чернігівської області. Повітряну тривогу оголосили на Сумщині та Чернігівщині.

О 22:05 про загрозу ударних БПЛА також повідомили у Запорізькій області. А згодом і у Дніпропетровській області.

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