Армія РФ вдарила по Нікопольщині: поранено двох чоловіків
Удень неділі, 5 листопада, російська армія завдала удару по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримали двоє цивільних
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що росіяни обстріляли громаду з артилерії.
Двоє чоловіків 30 та 58 років отримали поранення передпліччя. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості, зараз мешканцям надають усю необхідну допомогу.
Очільник ОВА додав, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
- Вночі того ж дня російські військові випустили керовану авіабомбу по сільській школі у Дар’ївській громаді на Херсонщині. Рятувальники загасили пожежу, пізніше стався обвал перекриття.
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