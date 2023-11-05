Росіяни скинули керовану авіабомбу на школу та пошкодили 6 приватних будинків на Херсонщині

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Дар’ївська громада на Херсонщині, звичайна сільська школа. Сьогодні вночі російські військові випустили по ній керовану авіабомбу. Рятувальники загасили пожежу, пізніше стався обвал перекриття", - йдеться у повідомленні.

Окрім школи, внаслідок обстрілу пошкоджено ще 6 приватних будинків. Повідомляється, що минулося без жертв.

На місці події від ранку працюють слідчі Нацполіції, які фіксують злочин російських окупантів. Місцеві мешканці почали ремонтувати пошкоджені будівлі, а діти допомагають розбирати завали та носити будівельні матеріали.

Фото: https://t.me/UA_National_Police