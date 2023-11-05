Окупанти вдарили по будинку у Херсоні: є постраждалий
Уранці неділі, 5 листопада, російські окупанти завдали удару по одному з районів Херсона. Через ворожий обстріл поранення отримав місцевий житель
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Зазначається, що російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона.
Окупанти вдарили по житловому будинку міста. Внаслідок обстрілу там зруйновано другий поверх.
За попередніми даними, від обстрілу постраждав 61-річний чоловік.
За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрачка, російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя близько 11:00.
У постраждалого чоловіка вибухова травма та осколкові поранення. Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені будинки.
- Днем раніше російська армія обстріляла села Зміївку, Качкарівку та місто Берислав Херсонської області. Унаслідок ворожих атак троє чоловіків зазнали поранень.
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