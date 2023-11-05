Окупанти вдарили по будинку у Херсоні: є постраждалий

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона.

Окупанти вдарили по житловому будинку міста. Внаслідок обстрілу там зруйновано другий поверх.

За попередніми даними, від обстрілу постраждав 61-річний чоловік.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрачка, російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя близько 11:00.

У постраждалого чоловіка вибухова травма та осколкові поранення. Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені будинки.