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Головна Війна з Росією Армія РФ зранку атакувала Зміївку на Херсонщині: поранено чоловіка

Армія РФ зранку атакувала Зміївку на Херсонщині: поранено чоловіка

4 листопада, 2023 субота
12:35
Війна з Росією Херсонщина

У суботу, 4 листопада, російська армія обстріляла населений пункт Зміївка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав чоловік

Про це пише Херсонська ОВА.

Через російський обстріл Зміївки постраждав чоловік. Відомо, що він сам звернувся до медичного закладу.

У постраждалого діагностували поранення грудної клітини. Зараз потерпілому надають необхідну допомогу.

  • Також сьогодні об 11:00 російські терористи вкотре атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали чоловік та жінка.
Україна
російська армія
Херсонщина
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Автор Віктор Каспрук
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