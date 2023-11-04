Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Після 11:00 російська армія вдарила по Корабельному району Херсона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. Поранених доправили до лікарні.

Пізніше начальник МВА Роман Мрочко написав, що жінка перебуває в тяжкому стані.