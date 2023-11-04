Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
У суботу, 4 листопада, об 11:00 російські терористи вкотре атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали чоловік та жінка
Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Після 11:00 російська армія вдарила по Корабельному району Херсона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. Поранених доправили до лікарні.
Пізніше начальник МВА Роман Мрочко написав, що жінка перебуває в тяжкому стані.
- Російська окупаційна армія 3 листопада обстріляла центральну частину Херсона, внаслідок чого зазнали поранень троє людей.
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