Росіяни атакували ракетами Полтавщину: загинула жінка, серед постраждалих діти

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі", - написав він.

Пронін поінформував, що внаслідок російської атаки загинула жінка. Також є постраждалі. Очільник ОВА не вказує, скільки людей зазнали поранень, проте, за попередньою інформацією, відомо що серед них є двоє дітей.

Пізніше очільник Полтавської ОВА поінформував, що станом на 20:37 постраждалих внаслідок ворожої атаки дітей госпіталізували, вони перебуватимуть під наглядом лікарів.

"Ще в одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу", - вказав Пронін.

За його словами, наразі відомо також про пошкодження щонайменше 9 приватних будівель. На місцях влучань працюють відповідні служби.

"Уже сформована профільна комісія, яка обстежить усі обʼєкти і зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації. Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі. Поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства", - додав очільник ОВА.