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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі

Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі

4 листопада, 2023 субота
18:16
Війна з Росією обстріл, ППО

Російські терористи в суботу, 4 листопада, обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", - написав Лисак. 

За його словами, попередньо, російська атака минулася без жертв. Наразі уточнюються деталі. 

Зазначимо, повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 17:16. Вона триває станом на 18:16. 

  • Того ж дня росіяни обстріляли три населені пункти Херсонщини: місто Берислав та села Зміївку і Качкарівку. Унаслідок ворожих атак постраждали троє людей. 

Україна
Росія
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
воєнні злочини Росії
повітряна тривога
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