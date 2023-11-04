Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі
Російські терористи в суботу, 4 листопада, обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", - написав Лисак.
За його словами, попередньо, російська атака минулася без жертв. Наразі уточнюються деталі.
Зазначимо, повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 17:16. Вона триває станом на 18:16.
- Того ж дня росіяни обстріляли три населені пункти Херсонщини: місто Берислав та села Зміївку і Качкарівку. Унаслідок ворожих атак постраждали троє людей.
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