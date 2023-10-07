Армія РФ вночі атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання
В ніч проти 7 жовтня російські війська випустили по території Одеської області надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс". Унаслідок цього є влучання у будівлю пансіонату та зерносховище
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі ракети влучили в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.
Крім цього, уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Станом на 6 ранку інформація про постраждалих не надходила.
Фото: Сили оборони півдня
- У ніч на 6 жовтня російські загарбники запустили декілька груп "шахедів", які рухалися зі сходу та півдня у напрямку західної України. Ворожі БПЛА влучили у прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав'я, також була загроза на Черкащині.
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