Армія РФ вночі атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі ракети влучили в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

Крім цього, уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Станом на 6 ранку інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Сили оборони півдня