Армія РФ вночі скинула авіабомби на Херсонщину: є постраждалий

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що обстріл Бериславського району Херсонщини відбувся близько 01:30. Ворог атакував керованими авіабомбами декілька населених пунктів.

Станом на зараз відомо про травмованого 52-річного чоловіка. Мешканця відправили до лікарні. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.

Крім того, у населених пунктах пошкоджено та зруйновано приватні будинки й інші обʼєкти цивільної інфраструктури.