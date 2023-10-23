Армія РФ вночі скинула авіабомби на Херсонщину: є постраждалий
Російські терористи у ніч на понеділок, 23 жовтня, здійснили авіаційний удар із застосуванням керованих авіабомб по території Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого постраждав один чоловік
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що обстріл Бериславського району Херсонщини відбувся близько 01:30. Ворог атакував керованими авіабомбами декілька населених пунктів.
Станом на зараз відомо про травмованого 52-річного чоловіка. Мешканця відправили до лікарні. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.
Крім того, у населених пунктах пошкоджено та зруйновано приватні будинки й інші обʼєкти цивільної інфраструктури.
- Протягом доби 21 жовтня російські окупанти випустили рекордну кількість авіаційних бомб під час обстрілів Херсонської області, унаслідок чого є постраждалі.
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