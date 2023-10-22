За добу росіяни випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині, - Гуменюк

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, попри те, що ця ніч в Україні минула досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було.

Гуменюк заявила, що уночі працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.

"За цю добу, від 07:00 до 07:00, було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, - ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", - розповіла речниця.

Вона наголосила, що, на жаль, є інформація про постраждалих, дані уточнюються.