За добу росіяни випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині, - Гуменюк
Протягом минулої доби російські окупанти випустили рекордну кількість авіаційних бомб під час обстрілів Херсонської області, унаслідок чого є постраждалі
Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, попри те, що ця ніч в Україні минула досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було.
Гуменюк заявила, що уночі працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.
"За цю добу, від 07:00 до 07:00, було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, - ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", - розповіла речниця.
Вона наголосила, що, на жаль, є інформація про постраждалих, дані уточнюються.
- Раніше, уночі суботи, 21 жовтня, під час обстрілу території України росіяни використали нову тактику мішаних атак. Вперше вони випустили одночасно крилаті ракети та керовані авіабомби.
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