"Основний акцент перенесли у повітря": Гуменюк про нову тактику мішаних атак росіян

Про це розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог відповідає дуже активно і основний його акцент зараз перенесений, очевидно, в повітря. Це активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами", - зазначила Гуменюк.

За її словами, цієї ночі росіяни застосували складну тактику "дуже мішаних атак".

Практично одночасно спрямовувались тактична авіація і керовані авіабомби по прифронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону наших прифронтових територій, зокрема Криворіжжя і Миколаївщина. Крім того, застосовувалися і ударні безпілотники.

"Фактично все було одночасно. Це спрямовано на виснаження систем протиповітряної оборони і максимальне досягнення результату", - наголосила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона також зазначила, що фактично одночасного пуску крилатих ракет і керованих авіабомб Сили оборони ще не спостерігали.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетний удар максимально ефективно, оскільки знають, що працювати по КАБах ми не будемо", - уточнила Гуменюк.