"Основний акцент перенесли у повітря": Гуменюк про нову тактику мішаних атак росіян
Уночі суботи, 21 жовтня, під час обстрілу території України росіяни використали нову тактику мішаних атак. Вперше вони випустили одночасно крилаті ракети та керовані авіабомби
Про це розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ворог відповідає дуже активно і основний його акцент зараз перенесений, очевидно, в повітря. Це активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами", - зазначила Гуменюк.
За її словами, цієї ночі росіяни застосували складну тактику "дуже мішаних атак".
Практично одночасно спрямовувались тактична авіація і керовані авіабомби по прифронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону наших прифронтових територій, зокрема Криворіжжя і Миколаївщина. Крім того, застосовувалися і ударні безпілотники.
"Фактично все було одночасно. Це спрямовано на виснаження систем протиповітряної оборони і максимальне досягнення результату", - наголосила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Вона також зазначила, що фактично одночасного пуску крилатих ракет і керованих авіабомб Сили оборони ще не спостерігали.
"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетний удар максимально ефективно, оскільки знають, що працювати по КАБах ми не будемо", - уточнила Гуменюк.
- Як зазначалося у ранковому зведенні Генштабу, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БПЛА типу Shahed-136/131.
- Зокрема російські війська атакували дронами та ракетами промисловий об'єкт у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там виникла пожежа, є руйнування.
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