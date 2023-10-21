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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб

21 жовтня, 2023 субота
07:55
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Українські захисники відбили понад 20 ворожих атак на Куп'янському напрямку і знищили ще 790 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 292 850 (+790) осіб,
  • танків ‒ 5063 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9612 (+55) од,
  • артилерійських систем – 7017 (+5) од,
  • РСЗВ – 822 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4) од,
  • крилаті ракети ‒ 1535 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 990 (+5).

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, ЗСУ тримають оборону

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безрезультатними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Вночі Росія атакувала Україну дронами та "іскандерами"

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Білогорівка Луганської області; Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Керамік, Ласточкине, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Новоберислав, Тягинка та Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ 11 разів влучили у райони скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

  • Як зазначалося у зведенні американського ISW, російські війська здійснили перегрупування та відновили наступ у районі Авдіївки Донецької області. В окупантів є незначне просування вперед.
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Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
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