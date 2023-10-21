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Російська армія перегрупувалася і відновила наступ на Авдіївку, – ISW

21 жовтня, 2023 субота
06:45
Війна з Росією окупанти орки танк рф

У п'ятницю, 20 жовтня, російські війська здійснили перегрупування та відновили наступ у районі Авдіївки Донецької області. В окупантів є незначне просування вперед

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що перша наступальна операція росіян в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат їхньої техніки.

На думку аналітиків, той факт, що російські війська перегрупувалися та знову розпочали наступ, свідчить про два фактори: або російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу.

Зокрема геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що армія РФ незначно просунулася на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). 

До того російські військові блогери та український військовий оглядач стверджували, що війська РФ захопили український опорний пункт біля терикона на північний схід від Авдіївки, просунулися на північ та південь від міста. 

Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). 

На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як Сили оборони України завдають ударів по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки. 

Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню у цьому напрямку знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступом.

Наступ окупантів на Авдіївку

16 жовтня ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України. Проте через постійні обстріли з міркувань безпеки в місто припинили завозити гуманітарну допомогу.

19 жовтня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів роботу на найскладніших Авдіївському та Куп'янському напрямках. Він пояснив, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. 

Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Авдіївка
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