У британській розвідці вважають, що наступ росіян на Авдіївку буде наймасштабнішим із початку року
Авдіївка є серйозною перешкодою для РФ, яка хоче окупувати Донецьку область у її адміністративних межах. Тому наступ на місто буде чи не найбільш масштабним
Про це повідомили у британській розвідці.
Там зазначили, що росіяни спробують оточити Авдіївку силами кількох бронетанкових батальйонів.
"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією щонайменше з січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
При цьому Сили оборони України наразі стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.
"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", - зазначають у британській розвідці.
- Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 жовтня повідомив, що окупанти безуспішно штурмували позиції українських військових на Авдіївському напрямку.
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