У британській розвідці вважають, що наступ росіян на Авдіївку буде наймасштабнішим із початку року

Про це повідомили у британській розвідці.

Там зазначили, що росіяни спробують оточити Авдіївку силами кількох бронетанкових батальйонів.

"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією щонайменше з січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому Сили оборони України наразі стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", - зазначають у британській розвідці.