Аномально великі втрати: ЗСУ під Авдіївкою знищили 118 одиниць техніки РФ, - Oryx

Про це свідчать дані OSINT-проекту Oryx, пише телеграм-канал "Агентство. Новини".

Загальні втрати Росії у техніці з 10 по 16 жовтня становили 118 одиниць. Серед них 27 танків, 33 бойові машини піхоти та 8 бронетранспортерів. Всього з початку українського контрнаступу у червні російська армія втратила 2073 одиниці техніки, серед них 386 танків, 499 БМП та 133 БТР.

Українські втрати в техніці з 10 по 16 жовтня склали 25 одиниць, серед яких чотири танки, чотири БМП та два БТР, свідчать підрахунки Oryx за відкритими джерелами. З 1 червня ЗСУ втратили не менше 1121 одиниці техніки (155 танків, 234 БМП та 35 БТР).

Загальні втрати Росії під час наступу на Авдіївку перевищили українців майже в 5 разів. При цьому за весь час українського контрнаступу російські втрати перевищують українські не менш ніж у 2 рази.

При цьому Росії не вдалося досягти значних успіхів у наступі на Авдіївку, пише Американський Інститут вивчення війни (ISW). В останньому звіті він зазначає, що в цьому районі Росія настає повільними темпами. За даними проекту DeepState, з 10 жовтня під контроль Росії в районі Авдіївки перейшли лише 3,69 кв. км. території.

Наступ РФ на Авдіївку

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце.

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі. 15 вересня окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області.

16 жовтня у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Віталій Барабаш зазначив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.