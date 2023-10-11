ISW: армія РФ намагається відтягнути Сили оборони від Роботиного на Запоріжжі

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що окупанти активізували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне. Вони також намагалися наступати на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки, а російські пропагандисти стверджували, що війська просунулися в цьому районі на два кілометри.

Російські мілблогери здебільшого описують операції в районі Авдіївки як значну наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ та захоплення міста. На думку аналітиків, у спішне оточення Авдіївки, один із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія виділила зараз.

Крім цього, в ISW зазначають, що так званий наступ РФ збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області.