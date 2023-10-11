ISW: армія РФ намагається відтягнути Сили оборони від Роботиного на Запоріжжі
Російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині та на заході Запорізької області, щоб відтягнути українських військових від Роботиного
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що окупанти активізували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне. Вони також намагалися наступати на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки, а російські пропагандисти стверджували, що війська просунулися в цьому районі на два кілометри.
Російські мілблогери здебільшого описують операції в районі Авдіївки як значну наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ та захоплення міста. На думку аналітиків, успішне оточення Авдіївки, один із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія виділила зараз.
Крім цього, в ISW зазначають, що так званий наступ РФ збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області.
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