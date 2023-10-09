Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за добу українські військові ліквідували 147 росіян та мають частковий успіх в районі Вербового
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Маємо частковий успіх західніше Вербового", - зазначив він.
Він додав, що за минулу добу російська армія завдала 8 авіаційних ударів та провела 18 бойових зіткнень. Окрім цього, Росія здійснила 455 артобстрілів по українських позиціях.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 795 вогневих завдань й ліквідували 147 росіян, знищили 6 одиниць військової техніки РФ, зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також українські військові ліквідували 3 російських склади з боєприпасами.
- Російські окупаційні війська посилили мінування в районі Роботиного та Вербового. РФ намагається стримати українські сили на ділянках фронту якомога далі від своїх пунктів базування.
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