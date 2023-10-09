ISW: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, щоб утримати ЗСУ
Російські окупаційні війська посилили мінування в районі Роботиного та Вербового. РФ намагається закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від своїх пунктів базування
Про це пише Інститут вивчення війни.
Російські пропагандисти стверджують, що окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.
"Мілблогери стверджували, що інтенсивні російські роботи з видобутку й розробки корисних копалин завадили переміщенню важких українських вантажів і обладнання в цих районах в останні дні", - йдеться у повідомленні.
За словами одного з пропагандистів, окупанти посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу військових.
Водночас речник Таврійської групи військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що окупанти намагаються скувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, аби не дати можливості перекинути резерви у Запорізьку область.
- Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються компенсувати брак артилерії та наростити свої сили.
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