Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у телемарафоні.

"РФ продовжує активно застосовувати авіацію. 16 разів російські військові використовували штурмовики СУ-25, СУ-35 та гелікоптери К-52. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вони нарощують зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку", - заявив він.

Водночас Сили оборони ліквідували ще 10 російських танків. Переважно це Т-72 та декілька одиниць Т-80: "Переважно це Т-72 та декілька одиниць Т-80. А також знищено п'ять бойових броньованих машин, три гармати "Мста-С", дві - Д-30, одну протитанкову гармату "Рапіра", два автомобілі ворога".

За його словами, протягом минулої доби українські бійці ліквідували також 245 окупантів. Відбулося 19 бойових зіткнень: 13 - на Куп'янському, 6 - на Лиманському.