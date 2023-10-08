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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута

Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута

8 жовтня, 2023 неділя
20:06
Війна з Росією

Протягом доби, 8 жовтня, Сили оборони відбили низку російських атак на Харківщині, Луганщині, а також на Мар'їнському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки, на Лиманському напрямку - 4 атаки в районі Макіївки.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з РСЗВ по території України

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом доби на основних ділянках фронту відбулось 33 бойових зіткнення, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка,  Дворічана, Синьківка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем загарбників перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару неподалік Берислава. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Станіслав Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Уночі та зранку 8 жовтня російські окупанти завдали декілька ударів по населених пунктах Херсонської області. Через обстріл житлових кварталів постраждали 16 людей, зокрема 9-місячна дитина.
Луганщина
Донеччина
Мар’їнка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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