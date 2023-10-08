Росіяни вночі атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали 11 людей, серед них - немовля
Уночі неділі, 8 жовтня, російські окупанти завдали декілька ударів по населених пунктах Херсонської області. Через обстріл житлових кварталів постраждали 11 людей, зокрема 9-місячна дитина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вночі росіяни неодноразово гатили по Херсону та особливо по населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали.
У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Також серед травмованих - 33-річний медик Червоного Хреста. Чоловік отримав вибухову травму та контузію, його госпіталізували.
Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, чоловік 56 років і дружина 54 роки, А також дві жінки віком 87 і 62 роки. Усіх доправили до лікарні.
На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.
Крім того, унаслідок російської атаки пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, тож їх ліквідовували рятувальники.
Під вогнем опинився і Станіслав. Окупанти обстріляли місто з "градів". Наслідки удару з’ясовуються.
- Також напередодні ввечері рашисти скинули керовану авіабомбу на село Костирка Херсонської області, внаслідок чого поранення отримав чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе