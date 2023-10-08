Росіяни вночі атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали 11 людей, серед них - немовля

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вночі росіяни неодноразово гатили по Херсону та особливо по населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали.

У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Також серед травмованих - 33-річний медик Червоного Хреста. Чоловік отримав вибухову травму та контузію, його госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, чоловік 56 років і дружина 54 роки, А також дві жінки віком 87 і 62 роки. Усіх доправили до лікарні.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Крім того, унаслідок російської атаки пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, тож їх ліквідовували рятувальники.

Під вогнем опинився і Станіслав. Окупанти обстріляли місто з "градів". Наслідки удару з’ясовуються.