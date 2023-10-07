Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Херсонської області: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у суботу, 7 жовтня, скинула керовану авіабомбу на село Костирка Херсонської області, внаслідок чого поранення зазнав один чоловік
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району", - написав він.
Унаслідок ворожої атаки поранень зазнав 54-річний чоловік: його доставили до лікарні з пораненням обличчя.
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Уранці суботи, 7 жовтня, російські окупанти вдарили по селу Біленьке Запорізької області касетними снарядами. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще двоє мешканців отримали поранення.
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