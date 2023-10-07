РФ вранці обстріляла касетними снарядами село Запорізької області: є загибла і поранені

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар по Біленькому прийшовся близько 08:00.

За попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.