РФ вранці обстріляла касетними снарядами село Запорізької області: є загибла і поранені
Уранці суботи, 7 жовтня, російські окупанти вдарили по селу Біленьке Запорізької області касетними снарядами. Унаслідок атаки загинула жінка, ще двоє мешканців отримали поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що удар по Біленькому прийшовся близько 08:00.
За попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.
- Крім того, в ніч проти 7 жовтня російські війська випустили по території Одеської області надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс". Унаслідок цього є влучання у будівлю пансіонату та зерносховище, 4 людини отримали поранення.
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