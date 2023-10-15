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На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії, - Генштаб

15 жовтня, 2023 неділя
19:29
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У неділю, 15 вересня, окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога

А також ще одного удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника.

За день ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних удари по території України

А також здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби на основних ділянках фронту відбулось 57 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Попівка, Шалигіне Сумської області; Уди, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того противник завдав авіаційного ударів біля Піщаного Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Синьківка, Кучерівка, Іванівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Олександро-Шультиного, Білої Гори, Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Васюківка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 15 атак ворога. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Очеретиного та Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку українські воїни відбили  атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 3 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Полтавка, Роботине, Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка Херсонської області та Іванівка Миколаївської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Херсон, Чорнобаївка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • За словами президента Росії Володимира Путіна, його війська зараз ведуть "активну оборону" та "покращують своє становище" на лінії фронту в Україні.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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