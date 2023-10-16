Ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення, - начальник МВА

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація докорінно не змінилася, як гатив противник, так і гатить. Ворог намагається все-таки штурмувати позиції на півдні та півночі міста. Трохи зменшилися ворожі темпи, стало менше обстрілів по території громади останніх дві доби. За зведенням Генштабу ЗСУ бачимо, що сумарна кількість штурмових дій армії РФ зменшилася, відповідно, менше активності противника і на нашому напрямку", - прокоментував начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш припустив, що, можливо, ворог видихається чи вже видохся. Бо за перші дні цього загострення загарбники відразу дуже активно пішли, сподіваючись на швидкий результат, але у них нічого не вийшло.

"І як наслідок, коли у ці перші дні противник йшов великими силами техніки та особового складу, звичайно, поніс і великих втрат. Спілкуючись з нашими хлопцями, вони називають різні цифри щодо втрат ворога. Однозначно, це декілька тисяч. Судячи зі всього, наші бійці також це кажуть, що вже дві ворожих бригади перемололи. А це вже, мабуть, зайшла третя бригада. Є перехвати, є полонені, які говорять, що вже не хочуть йти, бо багато у них працює загородзагонів. Те, що ворог провалився зі взяттям у кільце Авдіївки – це однозначно",- резюмував Барабаш.