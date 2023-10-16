Ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення, - начальник МВА
Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що противник зазнав втрат у декілька тисяч особового складу за дні бойових загострень під Авдіївкою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація докорінно не змінилася, як гатив противник, так і гатить. Ворог намагається все-таки штурмувати позиції на півдні та півночі міста. Трохи зменшилися ворожі темпи, стало менше обстрілів по території громади останніх дві доби. За зведенням Генштабу ЗСУ бачимо, що сумарна кількість штурмових дій армії РФ зменшилася, відповідно, менше активності противника і на нашому напрямку", - прокоментував начальник Авдіївської міської військової адміністрації.
Віталій Барабаш припустив, що, можливо, ворог видихається чи вже видохся. Бо за перші дні цього загострення загарбники відразу дуже активно пішли, сподіваючись на швидкий результат, але у них нічого не вийшло.
"І як наслідок, коли у ці перші дні противник йшов великими силами техніки та особового складу, звичайно, поніс і великих втрат. Спілкуючись з нашими хлопцями, вони називають різні цифри щодо втрат ворога. Однозначно, це декілька тисяч. Судячи зі всього, наші бійці також це кажуть, що вже дві ворожих бригади перемололи. А це вже, мабуть, зайшла третя бригада. Є перехвати, є полонені, які говорять, що вже не хочуть йти, бо багато у них працює загородзагонів. Те, що ворог провалився зі взяттям у кільце Авдіївки – це однозначно",- резюмував Барабаш.
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11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце
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Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.
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Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.
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12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.
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Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.
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13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.
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15 вересня окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області.
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16 жовтня у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки
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