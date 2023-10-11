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ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб

11 жовтня, 2023 середа
20:20
Війна з Росією

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 жовтня.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах скупчення ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Росіяни за день завдали одного ракетного та 36 авіаційних ударів

А також здійснили понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби на основних напрямках фронту відбулось 72 бойових зіткнення

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках фронту ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тур’я, Блешня, Тимоновичі, Архипівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Шалигине, Голишівське, Новодмитрівка та Порозок Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію, завдав понад 10 ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області) та біля населених пунктів Білогорівка Луганської області, Торське, Спірне, Васюківка Донецької області. Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Макіївки Луганської області та ще 4 - в районах Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Діброва Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Міньківки, Кіндратівки, Ступочок, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку окупанти завдали понад 10 авіаційних ударів в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Нікополя Дніпропетровської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Михайлівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Протягом минулої доби, 10 жовтня, російські терористи здійснили обстріли 8 областей України. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще вісім отримали поранення.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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