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Війна з Росією: хроніка
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Російські окупанти за добу атакували 8 регіонів України: 2 загиблих, 8 поранених

11 жовтня, 2023 середа
10:19
Війна з Росією руйнування, Сумщина

Протягом минулої доби російські терористи здійснили обстріли 8 областей України. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще вісім отримали поранення

Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу російські окупанти здійснили 11 обстрілів. Ворог атакував із гранатометів, мінометів, РСЗВ. Обстрілювались Новгород-Сіверський та Корюківський райони. 

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Краснопільської громади. Вдарили з артилерії та мінометів. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Свеська громади.
Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок.
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії та міномету. Також було пошкоджено приміщення двох шкіл. 

Унаслідок одного з артобстрілів поранення отримала дитина. Від отриманих поранень дівчинка померла в кареті швидкої допомоги. 

Запорізька: минулої доби росіяни завдали 127 ударів по 25 населених пунктах. 101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти здійснили ракетний удар по селищу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Дніпропетровщина: протягом ночі російські загарбники з важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам. Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. У Нікополі понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток, 5 багатоквартирних будинків.

За день вчора на Нікопольщині зафіксували 7 обстрілів, також агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одна – знищена. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей, зачепило газогони та лінії електропередач. Є руйнування і в Марганецькій громаді. Понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди, електромережі. 

Харківщина: сьогодні зранку відбувся ворожий обстріл з РСЗВ по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено два житлових будинки. 

Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Басове, Гатище, Вовчанські Хутори. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше. 

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Кислівка, Піщане. Противник обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, зокрема, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове. 

Вчора зранку внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Двоє з постраждалих госпіталізовані. Були пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі. 

Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів с.Курилівка Куп'янського району поранення отримав 47 річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Пошкоджено житловий будинок.

Також вчора ворог обстріляв селище Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруду, 2 автомобілі, трактор, постраждалих немає. 

Луганщина: по околицях Невського росіяни поцілили двома авіабомбами КАБ-500. Також активно застосовували авіацію для ударів по позиціях наших військових у Новолюбівці та  Серебрянському лісництві, що південно-західніше Кремінної.

Під артилерійським та мінометним вогнем - Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби опинилися 16 населених пунктів: Авдіївка, Лиман, Курахове, Красногорівка, смт Очеретине, смт Неліпівка, смт Желанне, смт Курдюмівка, с.Нетайлове, с.Первомайське, с.Новобахмутівка, с.Ласточкине, с.Предтечине, с.Дружба, с.Катеринівка, с.Новоселівка перша.

Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, 2 поранених. Пошкоджено об’єктів 11 житлових будинків, будівля залізничного вокзалу, ЛЕП, 3 господарчі споруди, споруда котельної, трактор, цивільний автомобіль.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 82 обстріли, з них 2 по місту Херсон. Росіяни поцілили  у райони 22 населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у  Бериславському районі.
Також ворог атакував будинок у Кізомисі. Унаслідок цього постраждала місцева жителька. 74-річна жінка змогла дістатися до Херсона, де викликала "швидку". Потерпілій надали медичну допомогу.

  • Російські терористи вночі 11 жовтня з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка.
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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