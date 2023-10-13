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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW

Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW

13 жовтня, 2023 п'ятниця
06:26
Війна з Росією ЗСУ

За три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що станом на 12 жовтня російські військові не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили в Авдіївці.

Крім того, за оцінками аналітиків, російські сили знаходяться на відстані 3,32 км від української наземної лінії зв’язку.

Натомість геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи (БТГ) під час наступальних дій. З 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. За найскромнішими оцінками, ЗСУ знищили щонайменше 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та їх модифікації.

На кадрах, опублікованих 11 жовтня, нібито видно, як російська бронетехніка в колоні поблизу Авдіївки падає у водойму, а геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 жовтня, показують, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі Авдіївки.

"Ці кадри вказують на те, що російські бронетанкові сили, можливо, не застосовують уроки, отримані з попередніх наступальних операцій поблизу Вугледара в лютому 2023 року або навколо Києва в березні 2022 року, коли українські сили знищили безладно наступаючу колону російської бронетехніки", - вважають аналітики.

Сили оборони мають успіх біля Бахмута та заході Запорізької області

Українські війська протягом доби досягли деяких невизначених успіхів на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

Натомість речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку та просунулися на кілька сотень метрів на невстановлених ділянках.

Речник Генштабу та Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Бараьаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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