Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
Спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Кадри з геолокацією показують, що російські сили зосереджені на південний захід від Авдіївки. За останніми даними, російські сили не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, насилу зможуть це зробити. За даними експертів, Авдіївка також відома як добре укріплений та захищений український опорний пункт, що, ймовірно, ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити.
Крім того, російські війська вже контролюють ділянки найважливішої дороги "Донецьк - Костянтинівка - Краматорськ - Слов'янськ" та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області.
На думку аналітиків ISW, російські війська, ймовірно, планують атакувати в районі Авдіївки, щоб скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.
- 11 жовтня Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.
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