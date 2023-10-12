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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо

12 жовтня, 2023 четвер
15:26
Війна з Росією

Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В Авдіївці дуже складно та напружено, третю добу не вщухають бої ні вдень, ні вночі. Працює все, що є у наявності у ворога: ствольна артилерія, "гради", міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту. За вчора 11 жовтня понад 20 ракет залетіло у громаду. А з вчорашнього вечора до ранку 12 жовтня на Авдіївку було спрямовано 12 авіаційних бомб КАБ-500. У ці дні по позиціях у середньому відбулося 500-600 ворожих обстрілів, по місту – близько 50-60. Мова не йде про якісь поодинокі прильоти, бо їх навіть ніхто не рахує, це цифри про масовані обстріли", - розказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш зазначив, що багато руйнувань по місту та сусіднім селам громади.

"Бої не вщухають ні на півдні, ні на півночі від Авдіївки. Здебільшого ворог зараз намагається більшість своїх сил кидати на північ від міста. Однак на півдні також непросто. Противник робить спроби зосередитися на півночі, бо йому здається, що у нього там щось вдається. Ворожі штурмові дії взагалі не мають ніякого успіху. Якихось мінімальних 10-20 метрів російські вояки вигризли, намагаючись закріпитися, але це їм не вдається. Жодного населеного пункту Очеретинської громади, тим більше Авдіївку, противник не взяв", - підкреслив Барабаш.

  • 11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце
  • Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.
  • Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про обстріл Авдіївки Донецької області, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістали поранення двоє цивільних людей
  • 12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку

Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
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