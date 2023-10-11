Окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Загарбники випустили близько 10 ракет по Авдіївці, є влучання у багатоповерхівки та по території Авдіївського коксохімічного заводу.

Унаслідок обстрілів загинув чоловік 1938 року народження, дістав поранення чоловік 1979 року народження, а також жінка приблизно 35 років. Під завалами після можуть бути ще люди.

Коментуючи вчорашні обстріли Авдіївки, Барабаш зауважив, що постраждалих і загиблих не було.

"Учора, дякувати Богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей… Учора не було поранених і загиблих, скоріше за все, вони просто чули, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили", - сказав чиновник.