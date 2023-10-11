Окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди
Удень 11 жовтня російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістали поранення двоє цивільних людей
Про це в ефірі телемарафону сказав голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
Загарбники випустили близько 10 ракет по Авдіївці, є влучання у багатоповерхівки та по території Авдіївського коксохімічного заводу.
Унаслідок обстрілів загинув чоловік 1938 року народження, дістав поранення чоловік 1979 року народження, а також жінка приблизно 35 років. Під завалами після можуть бути ще люди.
Коментуючи вчорашні обстріли Авдіївки, Барабаш зауважив, що постраждалих і загиблих не було.
"Учора, дякувати Богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей… Учора не було поранених і загиблих, скоріше за все, вони просто чули, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили", - сказав чиновник.
- Російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе