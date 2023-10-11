Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
Російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки
Про це йдеться у заяві начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в етері телемарафону.
Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки. За словами Барабаша, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.
"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться у заяві.
Ближче до 5:30-6:00 терористи почали бити по Авдіївці. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки. У військовій адміністрації уточнили, що РФ кинула в атаку до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку.
- 11 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Авдіївському напрямку РФ силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії. ЗСУ відбили всі атаки та не втратили свої позиції. Водночас окупанти втратили 820 військових
- Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни можуть посилити обстріли Авдіївки та будуть намагатись оточити місто.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога, позицій не втрачено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе