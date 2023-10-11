Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація

Про це йдеться у заяві начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в етері телемарафону.

Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки. За словами Барабаша, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться у заяві.

Ближче до 5:30-6:00 терористи почали бити по Авдіївці. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки. У військовій адміністрації уточнили, що РФ кинула в атаку до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку.