Defense Express: Окупанти намагатимуться оточити Авдіївку та посилити обстріли міста

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Російський стиль ведення війни й передбачає робити так, як ірраціонально не вигідно. Вони навіть спробували щось поміняти й наступати на Авдіївському напрямку так, як збирались це робити до лютого 2022 року. Тобто, стрімкі прориви механізованими колонами за підтримки авіації та безпілотників. Проте їхня спроба комбінованої атаки не вдалась. Очевидно, що вчора вони намагались атакувати малими групами, але це в них не вийшло", - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що ймовірно росіяни будуть намагатись оточити Авдіївку

"Вчорашній наступ росіян на Авдіївському напрямку не вдався. Тепер, очевидно вони будуть діяти так, як звикли. Тобто, будуть намагатись взяти саму Авдіївку в оточення, посилювати обстріли міста та набирати особовий склад в підрозділи "Шторм Z", щоб посилити штурми наших позицій. Іншим словами, будуть набирати штурмову піхоту, яку не шкода. Тому й зберігають механізм приватних військових компаній. Адже будуть намагатись підписати мобілізованого чи контрактника на отакі м'ясні штурми, які ми вчора бачили під Авдіївкою", - додав він.